Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
أحمد هاني
أقيمت السبت 4 مباريات من منافسات اليوم الثالث من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز عندما استضاف الزمالك إف سي مصر على إستاد "السلام"، وتعادل بيراميدز مع طلائع الجيش.

وتعادل فريق طلائع الجيش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك وإف سي مصر بالتعادل لهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز لقطات وأهداف الجولة الأولى من الدوري المصري.. فيديو

ترتيب الدوري المصري.. المقاولون يتصدر بعد الفوز على سموحة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد خماسية الأهلي في أسوان

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك واف سي مصر .. فيديو

بـ 10 لاعبين .. بيراميدز يتعادل 2 - 2 مع طلائع الجيش في مباراة مثيرة ..فيديو

لاعب طلائع الجيش يحتفل بهدفه في شباك بيراميدز على طريقة سبايدرمان ..فيديو

ترشيحاتنا

ماذا يفعل ساندوتش بابا غنوج لجسمك إذا تناولته يوميا

ترتيب الدوري المصري .. الأهلي يتصدر والزمالك يحافظ على تواجده في المربع الذهبي

جدل حول الوقت بدل الضائع .. الزمالك يرفض هدية حكم مباراة إف سي مصر

حكم تربية الكلاب في المنزل .. الإفتاء: ليست نجسة.. فيديو

بـ10 جنيهات.. تركيبة تخلصك من آلام العمود الفقرى نهائيا

بإطلالة غير معتادة.. نجلاء بدر تشعل الـ سوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد