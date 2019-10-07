ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم

أقيمت السبت 4 مباريات من منافسات اليوم الثالث من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز عندما استضاف الزمالك إف سي مصر على إستاد "السلام"، وتعادل بيراميدز مع طلائع الجيش.



وتعادل فريق طلائع الجيش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك وإف سي مصر بالتعادل لهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي: