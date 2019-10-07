لأول مرة .. التعليم تفتح الباب للمتطوعين للعمل في المدارس دعما للنظام الجديد

اكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان البوابة الالكترونية الجديد لوظائف التربية والتعليم ستطلق رسميا يوم الاربعاء الساعة ١٢ ظهرا.



وقال عمر في مؤتمر صحفي له الان : ان هذه البوابة سيتشهد تسجيل بيانات المعلمين و الاداريين والعمال والطلاب ، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لان تعمل بشكل اكثر تنظيما خلال الفترة القادمة.



واضاف عمر ان الوزارة قررت لاول مرك فتح الباب للمتطوعين الراغبين في العمل في المدارس لدعم نظام التعليم الجديد ، مشيرا ان الوزارة ستتحرى عن جميع المتطوعين و تخضعهم لتدريبات تأهيلية قبل العمل لهم بالمدرسة.



واشار الى ان مصر اول دولة تطرح فكرة بوابة وظائف التربية والتعليم بهذا الشكل في الدول العربية.