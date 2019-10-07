صراع المستندات.. آخر تطورات مباراة الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون داخل كاف قبل قرار الحسم

يعيش مسئولو نادى الزمالك وجينيراسيون السنغالي، حالة من الترقب والقلق انتظارًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ بشأن أحداث مباراة الأزمة بين الفريقين التى كان من المقرر إقامتها فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.





وحدد الاتحاد الأفريقي غدًا، الثلاثاء، موعدًا نهائيًا لصدور قرار رسمي بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون، وتحديد هوية الفريق المتأهل إلى منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.





وشهدت الساعات القليلة الماضية، ضغوطات كبيرة من جانب مسئولى الفريق السنغالى على الاتحاد الأفريقى؛ من أجل احتساب المباراة لصالحه وتأهله إلى الدور المقبل من بطولة دورى أبطال إفريقيا، مستندًا على إقامة مباريات فى الدورى المصري فى يوم السبت، الذى تم رفض إقامة مباراته أمام الزمالك فى نفس هذا اليوم.





فى المقابل، يبذل عمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، مجهودات كبيرة من أجل تعزيز فرص الزمالك فى التأهل إلى الدور المقبل، وخاطب الاتحاد المصري الاتحاد الأفريقى بشكل رسمى بشأن إقامة مباريات فى الدوري المصري ورفض خوض مواجهة الزمالك، وأكد اتحاد الكرة أن مباريات الدوري تقام بدون حضور جماهيرى على عكس مباراة الزمالك التى كانت تتطلب حضورا جماهيريا.





ويمتلك الزمالك مستندا يدعم موقفه فى أزمته مع بطل السنغال وهو الخطاب الرسمى الصادر من قبل الاتحاد الإفريقى والذى يؤكد خوض المباراة بملعب برج العرب فى يوم " الأحد " والتزم الزمالك بقرار الكاف "الجهة الرسمية " لإدارة مسابقة دوري أبطال إفريقيا ، بالإضافة إلى ذهاب طاقم الحكام والمراقبين معه .



