محافظ جنوب سيناء: إقامة منتجعات جديدة تمثل إضافة نوعية للبنية السياحية

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك أن إقامة منتجعات جديدة تمثل إضافة نوعية للبنية السياحية بالمحافظة، وخطوة مهمة في تطوير القطاع، بما يقدمه من خدمات ضيافة متطورة ومعايير عالمية تعزز من تنافسية المحافظة وقدرتها على استقطاب مزيد من السياحة الوافدة.

جاء ذلك خلال افتتاح إحدى المنشآت السياحية الكبرى بشرم الشيخ التابعة لإحدى العلامات الفندقية البارزة حول العالم، بحضور عدد من كبار المسئولين ورجال السياحة والاستثمار.

وقال المحافظ، في بيان صحفي اليوم، الأحد، إن افتتاح المنشآت الجديدة يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع السياحي وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس ثقة كبرى الشركات الإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري، وفي المكانة المرموقة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن جنوب سيناء تمتلك مقومات متميزة تجعلها وجهة رائدة للسياحة والترفيه والاستشفاء، لافتًا إلى دعم المحافظة المستمر للمشروعات الجادة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز اقتصاديات المدن السياحية وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.