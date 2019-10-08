الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تطرح لحوما مخفضة خلال الفترة القادمة

أكد خالد إبراهيم، مدير فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إنه جار طرح كميات كبيرة من اللحوم المختلفة في فروع مجمعات الأهرام بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.



وأضاف إبراهيم لـ "صدى البلد"، أنه يتم طرح كيلو لحم الكندوز السوداني بـ 85 جنيها والبرازيلي بـ 110 جنيهات، والضأن السوداني المبرد بـ 95 جنيها، والبرازيلي المجمد زنة 500 جرام بـ 33 جنيها.



وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية واذرعها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الرئيسية للمواطنين طوال العام وخلال المناسبات الموسمية بأسعار مخفضة عن الأسواق 20%.



وأكد عاملون بمنافذ شركة النيل المجمعات الاستهلاكية الإقبال على اللحوم السودانية الطازجة والمجمد مؤكدين قبول المواطنين طعم اللحوم المستوردة بسبب جودتها.

