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محافظات

تزن 12 طنا.. ضبط 120 برميل فسيخ فاسد في كفر الشيخ ..صور

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:12 م
فسيخ فاسد
فسيخ فاسد
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محمود زيدان
نجح مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع مجلس المدينة والطب البيطري والتموين وجهاز حماية المستهلك من ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من أسماك السردين والفسيخ المملحة غير الصالحة.

وضبطت الحملة الرقابية 120 برميلًا من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تزن نحو 12 طنًا، فى مخزن بإحدى قرى مركز مطوبس، وجرى تحرير محضر غش تجاري والتحفظ علي المضبوطات إخطار النيابة العامة للتحقيق.

جدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قد حذرت المواطنين خلال الأيام الماضية من تناول أسماك الفسيخ المملحة، خاصة عقب انتشار بعض حالات التسمم.
تزن 12 طنا.. ضبط 120 برميل فسيخ فاسد في كفر الشيخ ..صور
تزن 12 طنا.. ضبط 120 برميل فسيخ فاسد في كفر الشيخ ..صور
تزن 12 طنا.. ضبط 120 برميل فسيخ فاسد في كفر الشيخ ..صور
تزن 12 طنا.. ضبط 120 برميل فسيخ فاسد في كفر الشيخ ..صور
تزن 12 طنا.. ضبط 120 برميل فسيخ فاسد في كفر الشيخ ..صور
تزن 12 طنا.. ضبط 120 برميل فسيخ فاسد في كفر الشيخ ..صور
تزن 12 طنا.. ضبط 120 برميل فسيخ فاسد في كفر الشيخ ..صور
تزن 12 طنا.. ضبط 120 برميل فسيخ فاسد في كفر الشيخ ..صور
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