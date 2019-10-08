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رياضة

ريال مدريد يشارك بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:06 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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مصطفى كرم
أعلنت الهيئة المنظمة لـ موسم الرياض الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط عن الخطة التفصيلية للموسم.

ويضم الموسم مجموعة من العروض والأحداث الهامة البارزة التي تجعله موسم فريد من نوعه.

ومن أهم الأحداث المقدمة بالموسم معرض فريق ريال مدريد الذي يضم جوائز النادي الملكي عبر التاريخ و الألقاب التي حققوها بجميع البطولات وتيشرتات اللاعبين عن طريق ميزة الواقع الافتراضي التي يتميز بها الموسم.

ويعد موسم الرياض هو الفاعلية الأكبر من نوعها بالوطن العربي كأكبر موسم  ترفيهي بالشرق الاوسط ويشتمل على عروض حماسية من الاكشن لخفة اليد للحياة البرية ومطاعم ومقاهي وماركات عالمية هذا غير عروض السيارات والمزاجات الفاشن والالعاب والحفلات الشرقية والاجنبية والتراث والفن الأصيل من أقصى الشرق للغرب لعمق المملكة العربية السعودية.

ريال مدريد يشارك بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة
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