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رياضة

فتحي مبروك: الأهلي نادي بطولات.. لما بيركب الدوري مبينزلش.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:20 ص
لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي
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محمد رشاد
أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه مقتنع تماما بأن فريق الكرة بالنادي عندما يتصدر جدول الدوري صعب ان يتخلى عن هذا المركز، قائلا " الأهلي لما بيركب قمة الدوري مبينزلش".‏

وقال فتحي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي لما بيركب ‏الدوري مبينزلش وبيحافظ على الصدارة، وبيكون صعب أنه يتخلى عن المركز الأول".‏

وأكمل : "الأهلي يسير بشكل جيد على مستوى الأداء والنتائج، والجميع يشعر بالسعادة من المستوى الذي يقدمه الفريق ‏بالفترة الأخيرة" ،الأهلي نادي بطولات ومتعود دائما عليها ويسعى لتحقيق الإنجازات باستمرار".‏
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