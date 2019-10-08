فتحي مبروك: الأهلي نادي بطولات.. لما بيركب الدوري مبينزلش.. فيديو

أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه مقتنع تماما بأن فريق الكرة بالنادي عندما يتصدر جدول الدوري صعب ان يتخلى عن هذا المركز، قائلا " الأهلي لما بيركب قمة الدوري مبينزلش".
وقال فتحي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي لما بيركب الدوري مبينزلش وبيحافظ على الصدارة، وبيكون صعب أنه يتخلى عن المركز الأول".
وأكمل : "الأهلي يسير بشكل جيد على مستوى الأداء والنتائج، والجميع يشعر بالسعادة من المستوى الذي يقدمه الفريق بالفترة الأخيرة" ،الأهلي نادي بطولات ومتعود دائما عليها ويسعى لتحقيق الإنجازات باستمرار".
وقال فتحي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي لما بيركب الدوري مبينزلش وبيحافظ على الصدارة، وبيكون صعب أنه يتخلى عن المركز الأول".
وأكمل : "الأهلي يسير بشكل جيد على مستوى الأداء والنتائج، والجميع يشعر بالسعادة من المستوى الذي يقدمه الفريق بالفترة الأخيرة" ،الأهلي نادي بطولات ومتعود دائما عليها ويسعى لتحقيق الإنجازات باستمرار".