مصرع زوجين وطفلتهما في حادث تصادم ببني سويف

لقى زوجين وطفلتهما مصرعهم، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف.



وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم ٣٩٤١ ن و د مع أخرى نقل 5769 و ر ج مما أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة والذى وجه بسرعة نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.



وانتقلت سيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة من أسرة واحدة وهم أحمد حمدي عبد الله، 35 سنة، ومقيم المرج القاهرة، حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية، نورهان أحمد طه، ٣٥ سنة ومقيمة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وطفلتهما " كارما" وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.



وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق