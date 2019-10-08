Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الغضب يجتاح أستراليا بعد تصوير ضابط يضرب حيوانا بالحجارة حتى الموت

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
حيوان ألومبت
حيوان ألومبت
Advertisements
أ ش أ
اجتاحت استراليا موجة غضب عارمة بعد نشر شريط فيديو قام فيه رجل شرطة استرالي بقذف حيوان الومبت بالحجارة خلال الخدمة، ويشمت في موته، فيما تقدم أنصار حماية البيئة بعريضة من أجل حماية الحيوانات المحلية حصلت حتى الآن على آلاف التوقيعات.

وتم تصوير رجل الشرطة في الفيديو الذي نشرته منظمة التوعية بحيوان الومبت وهو يجرى بجانب سيارة ويلقى بالحجارة على الحيوان بشكل متكرر حتى وجه له ضربة مميتة في الرأس.

والومبت حيوان يشبه في شكله الدب ويمتلك أسنانًا كقواطع القوارض، يستوطن الغابات ذات التربة الرملية والأشجار الكثيفة، ينتشر في جنوب وشمال أستراليا، ويتغذى على جنيع أنواع النباتات والأعشاب الخضراء، ويعد أقل الحيوانات الثديية احتياجًا للماء، فلا يشرب إلا كمية قليلة منه.

من جانبها، أعلنت شرطة ولاية جنوب أستراليا أنها تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو وأنها ستقوم بالتحقيق في الحادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

هل يشعر الميت بمن يزوره ومن يسلم عليه ..معلومات لا تعرفها عن عالم البرزخ

آيات إبطال السحر مكتوبة من القرآن لا يقدر عليها ساحر ولا شيطان

فتحي مبروك يكشف عن خلاف وائل جمعة وعبد الصادق بسبب غالي والسعيد.. فيديو

تصيبك بأمراض خطيرة.. أطعمة توقف عن تسخينها في الميكروويف فورا

عريسان يتغيبان عن حفل زفافهما بسبب خراج بالمخ .. تعرف على التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدخان يملأ مقصورة طائرة ركاب على ارتفاع 30 ألف قدم.. شاهد ما حدث!

بفستان أنيق.. شامة الذهبي تمدح أصالة بأجمل إطلالة لها

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة