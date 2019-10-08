الغضب يجتاح أستراليا بعد تصوير ضابط يضرب حيوانا بالحجارة حتى الموت

اجتاحت استراليا موجة غضب عارمة بعد نشر شريط فيديو قام فيه رجل شرطة استرالي بقذف حيوان الومبت بالحجارة خلال الخدمة، ويشمت في موته، فيما تقدم أنصار حماية البيئة بعريضة من أجل حماية الحيوانات المحلية حصلت حتى الآن على آلاف التوقيعات.



وتم تصوير رجل الشرطة في الفيديو الذي نشرته منظمة التوعية بحيوان الومبت وهو يجرى بجانب سيارة ويلقى بالحجارة على الحيوان بشكل متكرر حتى وجه له ضربة مميتة في الرأس.



والومبت حيوان يشبه في شكله الدب ويمتلك أسنانًا كقواطع القوارض، يستوطن الغابات ذات التربة الرملية والأشجار الكثيفة، ينتشر في جنوب وشمال أستراليا، ويتغذى على جنيع أنواع النباتات والأعشاب الخضراء، ويعد أقل الحيوانات الثديية احتياجًا للماء، فلا يشرب إلا كمية قليلة منه.



من جانبها، أعلنت شرطة ولاية جنوب أستراليا أنها تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو وأنها ستقوم بالتحقيق في الحادث.