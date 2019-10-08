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صفحة مزورة باسم إثيوبيا بالعربي.. أحمد موسى يكشف آخر تقاليع الجزيرة في التضليل ..فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:38 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم اكتشاف إنشاء صفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم "إثيوبيا بالعربي"، مشيرا إلى أن الصفحة تم إنشاؤها بحساب متواجد في قطر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن مذيعة بقناة الجزيرة، لا تستحق أن تكون متواجدة في الإعلام، عرضت منشورات من هذه الصفحة المزورة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا فضحت الصفحة المزورة، وفضحت قناة الجزيرة، مشيرا إلى أن إثيوبيا عبر حسابها الرسمي ذكرت نصًا "من المؤسف نشر تغريدة مزيفة في قناة تدعي المهنية والدقة".

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