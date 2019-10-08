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أخبار البلد

ليلى عبدالمجيد : الهيئات الإعلامية تحتاج لوزير يقوم بتسهيل العقبات أمامها

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:05 م
الدكتورة ليلى عبد
الدكتورة ليلى عبد المجيد
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حمادة خطاب
قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام، إن الهيئات الإعلامية بذلت الكثير من الجهد من أجل ضبط المشهد الإعلامى ، ولكنها حتى الآن لم تستخدم صلاحيتها كاملًا فى ضبط المشهد الإعلامى، موضحًا أنها حتى الآن تحاول تذليل العقبات من أجل ضبط المشهد .

وأضافت عبد المجيد فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن الإعلام المصرى بشكل عام يحتاج لعنصرين أساسيين يجب مناقشتهما وسرعة حلهما، العنصر الأول هو حرية تداول المعلومات وتوفير المعلومة لكل إعلامى وصحفى يبحث عنها مع وجود ضوابط لتنظيم هذه المعلومات من قبل المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ، أما العنصر الأخر هو وجود رأس للإعلام ممثل فى وزير للإعلام ، لكى يذيل العقبات أمام الهيئات سواء كانت تلك العقبات إقتصادية أو خاصة بحرية المعلومات ، موضحة ان الهيئات بشكل عام منذ صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام تحاول تنظيم الشكل الإعلامى فى مصر ولكنها بدون شخص تنفيذى لا تستطيع تنفيذ ذلك لأن طبيعة عملها تنظيمى فقط .

وتابعت ان الهيئات الإعلامية كل منها له الدور المنوطة به وفقًا للقانون ، فالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على سبيل المثال يحاول القيام بدوره وهو ما ظهر بشكل كبير خلال الفترة السابقة من وقف من يخطئ وتنظيم العمل الإعلامى ، أما الهيئات المتحكمة فى الإعلام الحكومى فينقصها الدعم المادى كى تتخطى ازمة الديون وتكون سيدة قرارها .
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