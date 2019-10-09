17 موقعا إلكترونيا وقناتان اخترقت حقوق الملكية الحصرية لفيلم الممر.. والأعلى للإعلام يفتح التحقيق فى شكاوى ضد ٤ قنوات أخرى تبث أفلاما ومسلسلات مملوكة للغير

١٧ موقعا إلكترونيا وقناتان تعدت على حقوق الملكية الحصرية لـ"الممر"

اجتماع اليوم للتحقيق فى شكاوى التعدي على حقوق المليكة

شكاوى ضد "مصر البلد" و"دربكة" لسرقة المسلسلات

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا هاما اليوم، الأربعاء، لفحص ومناقشة جميع الشكاوى الواردة إليها حول سرقة وبث فيلم الممر ضد ١٧ موقعا إلكترونيا وقناتين تعدت على حقوق الملكية الحصرية.وقال مصدر مسئول لـ "صدى البلد" إن المجلس تلقى شكاوى حول فيلم "الممر"، وتفتح اللجنة اليوم التحقيق فيها ومناقشتها وحصر جميع المواقع والقنوات التى بثت الفيلم دون الحصول على تصريح من المالك الحصرى.وأضاف المصدر أن هناك ١٧ موقعا إلكترونيا وقناتي "مصر البلد 2" و"دربكة" التى تبث من اليوتلسات، اخترقت قانون حقوق الملكية الفكرية وبثت فيلم "الممر" بدون إذن أو الحصول على موافقة من المالك، وسيتم رفع تقرير بتوصيات للمجلس لاتخاذ الإجراء اللازم.من جانب آخر، قامت اللجنة خلال اجتماعها أمس، الثلاثاء، بتأجيل التحقيق فى الشكوى التى تقدم بها المنتج السينمائى ممدوح شاهين، إلى اجتماع اليوم.وتقدم ممدوح شاهين بشكوى رسمية إلى المجلس ضد أربع قنوات فضائية تبث إرسالها من قمر يوتلسات، اتهمها بانتهاك قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وبث مسلسلات يملك حقوقها الحصرية دون الحصول على تصريح أو إذن.