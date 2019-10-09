درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 23 33

الإسكندرية 21 30

بلطيم 20 31

مطروح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 23 36

بورسعيد 23 29

دمياط 23 30

الزقازيق 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 32

دمنهور 21 32

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 33

العريش 19 29

رفح 19 28

رأس سدر 24 33

نخل 14 31

نويبع 23 33

مرسى علم 25 36

الفيوم 24 36

بنى سويف 22 36

المنيا 22 38

أسيوط 22 38

سوهاج 23 38

قنا 24 40

الأقصر 26 42

أسوان 26 43

أبوسمبل 27 43

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 27 38

أبو رماد 26 37

حلايب 27 36

رأس حدربة 27 34

طابا 22 31

كاترين 17 30

الطور 23 33

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 26 36



