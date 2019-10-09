رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة على المقاهى المخالفة بالمدينة

قاد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة ليلية مكبرة على المقاهى المخالفة بمشاركة قيادات الجهاز وشرطة المرافق وشرطة التعمير.





بدأت الحملة من مركز خدمات الحى الثامن ورفع إشغالات 3 مقاهٍ ومصادرتها نهائيا لمخالفتها النشاط وتعديها على ممرات المشاة، مع رفع عدادات الكهرباء لعدم تمكنهم من إعادة التشغيل.

فى السياق نفسه، قال المهندس أحمد على، نائب رئيس الجهاز للتنمية، إنه يتم التنسيق يوميًا مع الجهات الأمنية بالمدينة لشن حملات على الأسواق التجارية صباحًا ومساءً لتحقيق الانضباط داخل الأسواق.وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، أن الحملات مستمرة، ولن يتم السماح بوجود أى تعد يعيق المارة أو رواد الطرق، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين رفضًا من جهاز المدينة لأى مظهر من مظاهر العشوائية، وبهدف الحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الشروق.