وزارة السياحة تكشف مشاركتها فى صياغة سياسات الاقتصاد

كشفت وزارة السياحة، فى تقرير برنامجها للإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع، عن استهدافها توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم فى صياغة سياسات اقتصادية كفء للتنمية والتنشيط السياحي والذى يأتى فى إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات بمصر .



وأوضحت الوزارة أن النظام الحالي للقياسات والإحصاءات السياحية اتسم بعدم الشمول والتشتت وعدم الاتساق وكان ما يتم تقديره هو الإنفاق السياحي ومقارنته بالعرض السياحي المناظر لاشتقاق نسبة مساهمة السياحة فى القيمة المضافة أي الناتج المحلي الإجمالى .



وأشارت وزارة السياحة إلى أنه يتم القيام بالمسوح الإحصائية للسياحة الوافدة وزائري اليوم الواحد وافنفاق السياحي والتى تتم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء واستكمال سلسلة المسح السياحى الذى بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تنفيذه منذ عام 1990 للسياحة الوافدة لدراسة الإنفاق السياحى للوافدين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج ويحتوى على مسح السفر الداخلي ويشمل الانفاق السياحي المحلى للمصريين والأجانب المقيمين .



وفى هذا الصدد وفى سبيل دعم اتخاذ القرار والوصول على المعلومات بشكل أشمل وأفضل، يتم حاليا الاعتماد على جمع بيانات عينة حجمها حوالى 70000 سائحا فى 2019 بالاضافة إلى عينة من حوالى 2500 من زائري اليوم الواحد إلى جانب أنه فى عام 2019 تم استخدام نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك على أن تجمع بيانتها فى 2020 بالتزامن مع جمع بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك مع الاستمرار فى مسوح السياحة الخارجية التى لا تتم بشكل دوري وآخر دورة نفذت فى عام 2014 وتشمل استمارات المصريين المسافرين للحج أو العمرة أو لأغراض أخرى فضلا عن دراسة وتحليل أى بيانات أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارات السياحة و الداخلية والطيران المدنى و التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والإستثمار والتعاون الدولي والبنك المركزي وغيرها.



ووقعت وزارة السياحة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لوضع الإطار المؤسسي والتنظيمى لتنفيذ مشروع الحسابات الفرعية للسياحة والذى يضم ثلاث مجموعات متخصصة منوط بها إعداد استبيانات المسوح الميدانية والإشراف ومتابعة تنفيذها و إعداد الجداول الإحصائية المطلوبة وتركيب الحسابات الفرعية للسياحة.