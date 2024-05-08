لا مفاوضات ولا سلام.. البرهان يهدد ميليشيات الدعم السريع

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أنه لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر التمرد.

ووجه البرهان- لدى تفقده الخطوط الأمامية للمتحركات بولاية نهر النيل- التحية للشعب السوداني وللقوات المسلحة والأجهزة النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات والمقاومة الشعبية لتصديهم ودحرهم التمرد، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

البرهان يهدد الدعم السريع

وأضاف أنه لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر هذا التمرد، والخلاص من هؤلاء المتمردين ليعيش هذا الوطن بسلام.

وأكد البرهان: “قتالنا لمليشيا الدعم السريع المتمردة لن يتوقف إلا بتحرير هذا الوطن من هؤلاء المتمردين المجرمين”، مستطردًا أن قواته لن توقف القتال حتى هزيمتهم والنصر قريب.