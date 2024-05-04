شاهد| رئيس مجلس السيادة السوداني يتلقى العزاء في نجله عقب دفنه بـ تركيا

تداولت مواقع التواصل الأجتماعي ، اليوم السبت، فيديوهات لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أثناء دفن وتلقى واجب العزاء في نجله " محمد".

وتوفي نجل رئيس مجلس السوداني عبدالفتاح البرهان في العاصمة التركية أنقرة إثر تعرضه لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة، في شهر مارس الماضي وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة آنذاك.

وتوجه أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد الأعلى لـ القوات المسلحة السودانية، إلى تركيا للمشاركة في مراسم دفن نجله “محمد” الذي فارق الحياة جراء تعرضه لإصابات بالغة نتيجة حادث سير وقع منذ أكثر من شهر.

ووقع الحادث أثناء قيادة نجل البرهان دراجة نارية في شارع كيراز بمنطقة كيزلج، بالقرب من جامعة أتيليم الخاصة في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة تجارية خفيفة كانت تسير أمامه.

وتسبب الاصطدام في إلقاء محمد فتح الرحمن لأمتار بسبب شدة الارتطام، ليسقط على الأرض على مسافة بعيدة. مما تسبب في اخضاعه لعملية لجراحة خطيرة. لكنه فارق الحياة الجمعة