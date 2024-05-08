سرايا القدس تعلن استشهاد 3 من عناصرها في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" ، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 3 مجاهدين من كتيبة على الأسود في الساحة السورية على الحدود مع فلسطين في جنوب لبنان.

وقالت سرايا القدس: “ ننعى شهداءنا من كتيبة علي الأسود في الساحة السورية، الذين ارتقوا على حدود فلسطين في جنوب لبنان، خلال أدائهم واجبهم القتالي ضمن معركة طوفان الأقصى” ، وهم الشهيد المجاهد محمود محمد بلاوني (29 عاما) "أبو عدي"، الشهيد المجاهد أحمد محمد حلاوة (28 عاما) "أبو محمد" ،الشهيد المجاهد محمد حسين جود (27 عاما) "أبو ورد".



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 34844 شهيدا وأكثر من 78404 إصابات، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 إصابة.