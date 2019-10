بدون مكياج .. سيلينا جوميز تبهر جمهورها حول العالم

أبهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز جمهورها حول العالم بصورتها الجريئة، التي نشرتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، دون وضع مكياج على الاطلاق.



وظهرت سيلينا جوميز التي تبلغ من العمر 27 عاما وهي نائمة بفراشها وعلقت : انا كل الاوقات" وحققت الصورة أكثر من ثماني مليون علامة اعجاب لايك.



وعادت سيلينا جوميز لاستئناف نشاطاتها الغنائية بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية لفترة طويلة بسبب مرورها بوعكة نفسية وايضا انشغالها بالأعمال السينمائية.



وكانت آخر أغنياتها التي طرحتها سيلينا جوميز back to you التي غنتها لمسلسل 13 reasons why .



اما عن أعمالها السينمائية فشاركت في بطولة الفيلم الكرتوني Hotel Transylvania 3: Summer Vacation وأيضا في فيلم the dead dont die.