تعرف على مهام اللجان الوطنية لأكاديمية البحث العلمي وآخر أنشطتها.. واستعدادات تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها أبريل 2020

البحث العلمي تعلن تنظيم المؤتمر الدولى الثالث للرياضيات وتطبيقاتها.. أبريل 2020

اللجنة الوطنية للتغذية تعقد ندوات للتوعية بحملة 100 مليون صحة

وعلى من يرغب فى التقدم لاستضافة هذا المؤتمر إرسال خطاب الاستضافة باسم الأستاذ الدكتور محمود محمد صقر، رئيس الأكاديمية، لاستضافة فعاليات المؤتمر بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا موضح به الخدمات اللوجستية المقدمة من الجهة.



أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقديم لعضوية اللجان الوطنية بها لضم نخبة من صفوة العلماء المتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية لعضوية اللجان الوطنية، وتمثل اللجان الوطنية تجمعا لصفوة العلماء في كل تخصص علمي.وأوضحت الأكاديمية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يناط باللجان الوطنية التواصل مع الاتحادات الدولية المناظرة لتخصص اللجنة، وتمثل مصر في أنشطة الاتحاد الدولي وتعمل على جذب أجندة أنشطة الاتحاد الدولي إلى مصر.وتقوم اللجان الوطنية بتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية في مجال تخصصها، نشر كل ما هو حديث عن التخصص في المجتمع العلمي المصري، كما تتعاون مع تشكيلات أكاديمية البحث العلمي في إعداد الدراسات التخصصية الفنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية في مجال التخصص.ويضم التشكيل في عضويته 15 من الأساتذة العلماء والخبراء من الجامعات ومراكز البحوث والهيئات العلمية المتخصصين في مجال عمل اللجنة على أن تكون نسبة تمثيل الشباب (أقل من 40 عاما) في عضوية اللجنة لا تقل عن ٢٥٪، ويفضل أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مشتغلا بإحدى الصناعات أو المؤسسات القومية أو المؤسسات غير الحكومية المرتبطة بالتخصص.وتتكون اللجان الوطنية من مجموعات كل مجموعة تحتوى على 15 عالما بارزا على المستوى الوطنى والدولى فى مختلف المجالات، وجميعهم موظفون فى الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.وتوجد عدد من المهام واختصاصات اللجنة الوطنية الاستفادة من أهداف الاتحادات الدولية المتخصصة أو الهيئات الدولية المناظرة ومتابعة المؤتمرات والدراسات التى تضطلع بها وشعبها ومتابعة أنشطتها بما يعود بالنفع على المجتمع العلمي الوطني في مجال عمل اللجنة، وتمثيل مصر فى الاتحادات الدولية وإبداء رأى المجتمع المصرى فى مجالاتها والمشاركة فى أعمالها واقتراح أولويات التعاون الدولى فى مجال اختصاصها مع تقديم تقرير عنها للأكاديمية.كما تقوم اللجان بتقديم مقترحات خطط الأنشطة والدراسات التى تعتزم اللجنة القيام بها فى إطار الخطط العامة للأكاديمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية الدولية والإقليمية فى مجال تخصص اللجنة للتعريف بالأنشطة العالمية والحديثة في مجال التخصص والتوصية بالاستفادة منها، والمعاونة فى النشر العلمى بتعريف المجتمع العلمى الوطنى بالمجلات العلمية المحلية والدولية فى مجال تخصص كل لجنة.ويتم إعداد تقرير سنوى عن نشاط الاتحاد الدولى وتقديمه إلى الأكاديمية مع بيان كيفية استفادة مصر من هذه الأنشطة، وتقديم المشورة إلى أجهزة الأكاديمية بالرأى فى المسائل القومية بناءً على طلب رئيس الأكاديمية.وتشمل اللجان الوطنية "اللجنة الوطنية للسميات، اللجنة الوطنية لعلم الرياضيات، اللجنة الوطنية لعلم البلورات، اللجنة الوطنيه لعلوم البايولوجية، اللجنة الوطنية لعلوم الكائنات الدقيقة، اللجنة الوطنية لمشاكل البيئة، اللجنة الوطنية لأبحاث الفضاء، اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية، اللجنة الوطنية للفارماكولوجي، اللجنة الوطنية للمسائل البيئية ومستقبل كوكب الأرض، اللجنة الوطنية للغدد الصماء والسكر، اللجنة الوطنية للميكانيكا النظرية والتطبيقية".كما يفضل أن يضم التشكيل العلماء الأعضاء في الاتحادات الدولية المناظرة أو اللجان أو الروابط المنبثقة عن تلك الاتحادات، حيث يتم التقدم من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولن ينظر إلى أي طلبات تقدم باليد أو تقدم مباشرة إلي رئيس الأكاديمية، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم السبت الموافق 12/10/2019 عبر هذا الرابط:كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت في إطار حرصها على التواصل والتعاون مع الجهات العلمية المختلفة فى مصر، وعلى أثر ذلك فإن الأكاديمية تقوم بعقد المؤتمر الدولى الثالث للرياضيات وتطبيقاتها خلال الفترة 9-11 أبريل 2020، والذى تنظمه اللجنة الوطنية للرياضيات بالأكاديمية، وهو مؤتمر سنوى فى علم الرياضيات وتطبيقاتها.ويتم تنظيم المؤتمر بالمشاركة مع الجامعات المصرية، والتى تطلب استضافة المؤتمر، حيث تتم دعوة من 3 إلى 5 خبراء أجانب سنويا لإلقاء محاضرات عامة، كما يشارك فيه بعض الباحثين الأجانب سنويا.جدير بالذكر أنه تم عقد المؤتمر الدولى الأول للرياضيات وتطبيقاتها (ICMA2017) فى جامعة 6 أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب (MSA) خلال الفترة من 27-29 ديسمبر 2016، وتم عقد المؤتمر الدولى الثاني للرياضيات وتطبيقاتها (ICMA18) فى جامعة مصر الدولية (MUST ) خلال الفترة من 5 -7 أبريل 2018.وتقوم الأكاديمية بتقديم الدعم المالى لعقد المؤتمر بجانب مساهمة الجهة المشاركة فى التنظيم بتوفير كل المصروفات الخاصة الباقية لعقد المؤتمر واستقدام رعاة للصرف على المؤتمر.ويتم تشكيل لجنة تنظيمية من اللجنة الوطنية بالاشتراك مع الجهة المشاركة مع الأكاديمية لتنظيم المؤتمر، حيث يتناول المؤتمر محاور "علوم الكمبيوتر- الجبر- الفيزياء الرياضية - المعادلات التفاضلية - الرياضيات الحيوية- الأنظمة الديناميكية- الرياضيات المالية - الإحصاء الرياضي - علوم وتكنولوجيا المعلومات - التوبولوجي والهندسة - التحليل العددي - موضوعات ذات الصلة فى العلوم الهندسية والتجارية والطبية والاجتماعية وغيرها"، والذى تنظمه اللجنة الوطنية للرياضيات سنويا بالشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية.