رئيس الوزراء: توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا رقم 31 لسنة2019 بتوفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى، المقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق اوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.



كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن انشطة الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية بالبورصات المصرية او العاملة في مجال الاوراق المالية.



كما وافق مدبولى في القرار رقم 2340 لسنه 2019 على اضفاء صفة النفع العام على 27 من المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال العمل الاهلى الصادرة بقانون رقم 70 لسنة 2017.



ونشرت الجريدة الرسمية القرارات في عددها الصادر اليوم الاربعاء.



