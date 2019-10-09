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أخبار العالم

أردوغان ينشر صور لحظة اتخاذ قرار غزو سوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:47 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مجموعة من الصور التي تظهر لحظة مناقشة عملية الغزو التركي لسوريا والتي اطلق عليها اسم "نبع السلام".
وكتب أردوغان: "عقدنا الاجتماع التنسيقي لعملية نبع السلام".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
أردوغان ينشر صور لحظة اتخاذ قرار غزو سوريا
أردوغان ينشر صور لحظة اتخاذ قرار غزو سوريا
أردوغان ينشر صور لحظة اتخاذ قرار غزو سوريا
أردوغان ينشر صور لحظة اتخاذ قرار غزو سوريا
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