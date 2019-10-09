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برلمان

المصريين الأحرار يدين الهجوم العدواني على سوريا ويحمل المجتمع الدولي المسئولية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:23 م
أردوغان
أردوغان
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فريدة محمد
أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، التدخل العسكري السافر من الجانب التركي على شمال شرقي سوريا الشقيقة.

واستنكر الحزب قيادات وأعضاء، نهج التركي رجب طيب أردوغان، والأسلوب الدموي واستعراض "العضلات" للتدخل في شئون دول لها سيادتها وقيادتها، بل والعبور على جثث الأبرياء ليحقق مصالح وأغراض دنيئة.

واستنكر" المصريين الأحرار" حالة الصمت والتجاهل من جانب كل المؤسسات الأممية والحقوقية التي تشهر أسلحتها على بلادنا وتلتزم الصمت أمام التدخل والهجوم التركي السافر على أرض سوريا.

وأكد الحزب فى بيانه، إن الحجج الواهية للتدخل التركي ومزاعمها التصدى لتنظيمات إرهابية بأرض سوريا يدعو للتساؤل من أين تحارب الإرهاب فى سوريا وإنت ترعاه فى بلادك وتدعمه فى المحافل الدولية؟! .

وتابع الحزب، أننا نحمل كل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والمعنيين بحقوق الإنسان مسؤولية الصمت على عملية السطو التركي على سوريا الشقيقة".
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