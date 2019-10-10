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تعليم

آداب حلوان تتابع استلام ملفات طلاب قسم اللغة العربية الجدد 13 أكتوبر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
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كريم ناصر
تواصل كلية الآداب جامعة حلوان، اليوم، الثلاثاء، تسلم الملفات من الطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.

ووضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد بالكلية، حيث يبدأ قسم الاجتماع اليوم تسلم ملفات طلابه الجدد، وقسم اللغة العرببة يوم ١٣ /١٠، وقسم الفلسفة يوم ١٤/ ١٠، وأقسام الإنجليزى والإيطالى والفرنسى والصينى والمسرح يوم ١٥/ ١٠ وقسم التاريخ ١٦/ ١٠.

ويساعد أعضاء اتحاد الطلاب، موظفى الكلية فى عملية إصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.
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