بسبب شعرة في الفطار.. يحلق رأس زوجته بالكامل.. صور

لم تكن تلك الزوجة تدري أن إعداد وجبة الفطور لزوجها فى الصباح سيجعلها تتعرض للأذى الشديد، حيث وجد زوجها شعرة فى وعاء الطعام فحلق رأسها بالكامل.



وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ألقت شرطة بنجلادش القبض على بابلو موندل، البالغ من العمر 35 عامًا، بعدما حلق رأس زوجته بالشفرة بسبب العثور على شعرة فى وعاء الأرز وكوب الحليب بوجبة فطوره.



وبعد الواقعة مباشرة، داهمت عناصر الشرطة قرية بمنطقة جويبورهات في شمال غرب الهند، حيث أبلغ الجيران عن جريمة الزوج.



وقال الضابط شهريار خان إن جريمة بابلو قد تعرضه للسجن لمدة 14 عامًا بسبب خدش حياء زوجته البالغة من العمر 23 عامًا.

