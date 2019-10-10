Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10 /10 /2019.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
استعرض برنامج 8 الصبح ، تقريرا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-10-2019 على النحو التالي:

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 22 32
شبين الكوم 22 32
طنطا 22 30
دمنهور 21 29
الإسكندرية 21 28
بلطيم 21 28
مطروح 22 28
السلوم 21 29
سيوة 20 33
بورسعيد 23 29
دمياط 23 29
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الجمعة

تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة 16-18-2019.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الجمعة

تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 19-8-2019.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ترشيحاتنا

حظك اليوم الخميس 10 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

بوسي شلبي تصطحب نجما لبنانيا شهيرا في التوك توك بالإسكندرية ..صورة

حاجة تشرف.. محمد ناصر يتباهى بالعدوان التركي على سوريا

خالد الغندور: كهربا لا يحق له اللعب للنادي الأهلي بالبطاقة المؤقتة

مصطفى الفقي يوجه رسالة قوية للإخوان في تركيا على الهواء ..فيديو

سعر الدولار اليوم الخميس 10-10-2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الفراشة .. شاهد إطلالة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

مين أحلى ؟.. شاهد إطلالات النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى .. صور

بالأحمر الناري.. ابنة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير