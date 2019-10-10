درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10 /10 /2019.. فيديو

استعرض برنامج 8 الصبح ، تقريرا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-10-2019 على النحو التالي:



وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 22 30

دمنهور 21 29

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 28

مطروح 22 28

السلوم 21 29

سيوة 20 33

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29