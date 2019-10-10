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مرأة

توقف عن تناولها فورا.. 3 أطعمة تسبب الضعف الجنسى

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
توقف عن تناولها فورا
توقف عن تناولها فورا ..3 أطعمة تسبب الضعف الجنسى
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أسماء عبد الحفيظ
يقع العديد من الرجال فى خطأ كبير يضر بالقدرة الذكورية لديهم، وهى تناول بعض الأطعمة التي عليهم التوقف عن تناولها فورا فهى تسبب ضعف القدرة الذكورية.

والنظام الغذائى يلعب دورا كبيرا فى حياة كل شخص وبالأخص الرجال، فبعض الأطعمة يمكن أن تقلل من مستويات هرمون تستوستيرون الشخص، الذى يعرف باسم هرمون الذكورة الذي يلعب دورا في الخصوبة، والوظيفة الجنسية، وصحة العظام، وكتلة العضلات.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن شمس، أخصائى التغذية، أسوأ 3 أطعمة تسبب الضعف الجنسي للرجال:

1- الأطعمة المصنعة
العديد من وجبات الطعام المجمدة أو الجاهزة والوجبات الخفيفة، توفر قيمة غذائية قليلة وتميل إلى أن تكون عالية في السعرات الحرارية والملح والدهون والسكر، على وجه الخصوص.

وتحتوي الأطعمة المصنعة غالبًا على كميات كبيرة من الدهون غير المشبعة، والتي يمكن أن تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون وتضعف الوظائف الذكورية لدى الرجال، وقد أثبتت العديد من الدراسات مدى ضرر الأطعمة المصنعة على القدرة الجنسية.

2- الأطعمة المعلبة
يمكن للمواد الكيميائية في التعبئة والتغليف البلاستيكية تؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون، المسئول عن الصحة الجنسية.

والأطعمة والمشروبات المعلبة، في البلاستيك يمكن أن تؤثر على مستويات الهرمون، على سبيل المثال، يمكن أن يحدث هذا عندما يبتلع الأشخاص مواد كيميائية، من الماء في زجاجات بلاستيكية أو يعاد تسخين الطعام في عبوات بلاستيكية.

وعندما تكون مستويات هذا الهرمون منخفضة BPA، يمكن أن تشير إلى قصور الغدة الدرقية، وهي حالة يمكن أن تقلل من هرمون التستوستيرون لدى بعض الرجال.

3- الكحول
تناول الكثير من الكحول يقلل من الخصوبة لدى الرجال والنساء ،وقد حذر المعهد الوطني لتعاطي الكحول والإدمان في الولايات المتحدة، من أن تعاطي الكحول مرتبط بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وتغيرات في كميات الهرمونات التناسلية الأخرى.
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