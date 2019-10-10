بـ ميكاب خفيف.. ميس حمدان تتألق بالأسود

شاركت ميس حمدان صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صباحية أنيقة وعلقت على الصورة قائلة" بتاخدو كام صوره عشان تطلع معاكو وحده كويسه ؟ انا كل عشر صور بيطلع معايا اثنين او ثلاثه حلوين بالكتير .#النسر #Mimitta #maishamdan #ميس_حمدان"وظهرت ميس حمدان بـ تيشرت أسود أنيق، ولم تتكلف بإرتداء الإكسسورات واكتفت ساعة وسلسلة وأسورة رقيقة لإكمال إطلالتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها الاسود منسدلاً على كتفيها مما أبرز جمال إطلالتها، ووضعت ميكب خفيف وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا وملمع شفاة باللون الروز.