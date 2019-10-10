البنك المركزي: التضخم السنوي الأساسي يتراجع لـ 2.6 %

قال البنك المركزي، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 2.6% في سبتمبر مقابل 4.9% في أغسطس الماضي.



وأوضح المركزي، ان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا سالبًا بلغ 2.3% في شهر سبتمبر الماضي مقابل معدلًا شهريًا سالبًا 0.4 % في أغسطس الماضي.



وأشار: إلى أن التضخم سجل معدلًا شهريًا سالبًا 0.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



