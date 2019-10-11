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توك شو

خالد سليم يروي موقفا غريبا حدث له على "السوشيال ميديا" بسبب زوجته.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
الفنان خالد سليم
الفنان خالد سليم
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قسم التوك شو
قال الفنان خالد سليم، إنه عند وضعه لصورته هو وزوجته في مناسبة بينهما على السوشيال ميديا وجد أن هناك أشخاص كثيرين سعداء جدا بهذه الصورة وكانت تقوم بالتعليق بشكل ايجابي على الصورة.

وأضاف سليم خلال حواره ببرنامج "انا وبنتي" المذاع علي قناة "أون " أن هناك قلة ممن لا يعجبهم شئ بدأوا في كتابة انتقاداتهم لزوجته، وأنه وجد أن أنسب الحلول لذلك الموقف هو عمل حظر للمعلقين على الصورة بشكل سئ.

وأشار الي أن هناك فتاة قامت بالتعليق علي الصورة بشكل غير مقبول وانتقدت زوجته بشكل سيئ وأنه رد على هذه الفتاة بنفس الطريقة التي علقت بها الفتاة وقامت بعمل لقطة شاشة لرده على تعليقها وقالت أنها ستريه عواقب ما فعله.

وتتابع : عند نشرها لهذه اللقطة أصبحت ردود الأفعال ليست في صالحها وقاموا بمهاجمتها وتحميلها هي الخطأ من البداية وأن هذا الموضوع أصبح تريند علي السوشيال ميديا لدرجة أن هناك محامين قاموا بالاتصال به لإقامة دعوى قضائية ضد هذه الفتاة وأنه رفض هذا التصرف تماما.
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