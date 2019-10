البحث العلمي تعلن اجتماع SESAME حول العالم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى أعلن مركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East |SESAME عن عقد الاجتماع السابع عشر لمستخدمى SESAME، وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2019 بالأردن.



ويهدف الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين إلى مشاركة مستخدمي SESAME الحاليين والمستقبلين في تقديم أعمالهم وأفكارهم للاستخدام وللاستفادة المستقبلية من SESAME والاجتماع معًا كمجموعات عمل للمناقشة والتفاعل.



ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/international-grants/item/734-sesame-30-1-2019