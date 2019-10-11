أردوغان يقتل أطفال سوريا يتصدر تويتر.. ومغردون:هجرهم من تركيا وقتلهم في سوريا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #اردوغان_يقصف_اطفال_سوريا بعد احتلال الجيش التركي معظم المناطق الشمالية بسوريا.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

. ‏‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا سياسة اردوغان مستمره ضد ابرياء سوريا ،،ملاحقتهم فالأراضي السورية وإجبارهم على النزوح والعودة الى الجحيم.



‏‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا

تركيا لها أطماع ومصالح في سوريا وعملية نبع السلام هي غطاء عشان ينفذ مايريد .. العالم كله ضد الغزو التركي لسوريا



‏‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الطاغية اللي يقوم بمجازر بشرية في سوريا بحق الاطفال والنساء لأجل أطماعه السياسية



‏الجرائم اللي تصير في الشمال السوري من قتل الأطفال والأبرياء وتهجيرهم ماينسكت عنها لابد من تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل جدي

‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا





‏قتله للأطفال استمرار لنظامه الاجرامي بحق هؤلاء والذي وقفت أغلب دول العالم ضده بسبب قيامه بهذا الأمر

‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا



‏هجرهم من تركيا. وقتلهم في سوريا. ماذنب الأطفال يقعون ضحية شهوة أردوغان الاحتلالية لأراضي العرب ‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا.





‏مايفعله المجرم اردوغان عدو الانسانية بحق الابرياء في سوريا من قتل وتشريد يجب ان يقف كل العالم في وجه المجرم اردوغان بكل حزم لإيقاف اجرامة بحق اطفال سوريا.

‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا





‏‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا

اردوغان يستكمل سلسلة مجازر اجداده بحق البشرية من ابادات جماعية بقصف المدنيين من الشعب السوري دون وجه حق

والسعودية تستنكر وتدين تركيا بهذا الجرم.



