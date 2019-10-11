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فن

أردوغان يقتل أطفال سوريا يتصدر تويتر.. ومغردون:هجرهم من تركيا وقتلهم في سوريا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:49 ص
اردوغان يقتل اطفال
اردوغان يقتل اطفال سوريا
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #اردوغان_يقصف_اطفال_سوريا بعد احتلال الجيش التركي معظم المناطق الشمالية بسوريا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
. ‏‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا سياسة اردوغان مستمره ضد ابرياء سوريا ،،ملاحقتهم فالأراضي السورية وإجبارهم على النزوح والعودة الى الجحيم.

‏‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
تركيا لها أطماع ومصالح في سوريا وعملية نبع السلام هي غطاء عشان ينفذ مايريد .. العالم كله ضد الغزو التركي لسوريا

‏‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الطاغية اللي يقوم بمجازر بشرية في سوريا بحق الاطفال والنساء لأجل أطماعه السياسية

‏الجرائم اللي تصير في الشمال السوري من قتل الأطفال والأبرياء وتهجيرهم ماينسكت عنها لابد من تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل جدي
‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا


‏قتله للأطفال استمرار لنظامه الاجرامي بحق هؤلاء والذي وقفت أغلب دول العالم ضده بسبب قيامه بهذا الأمر
‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا

‏هجرهم من تركيا. وقتلهم في سوريا. ماذنب الأطفال يقعون ضحية شهوة أردوغان الاحتلالية لأراضي العرب ‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا.


‏مايفعله المجرم اردوغان عدو الانسانية بحق الابرياء في سوريا من قتل وتشريد يجب ان يقف كل العالم في وجه المجرم اردوغان بكل حزم لإيقاف اجرامة بحق اطفال سوريا.
‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا


‏‎#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
اردوغان يستكمل سلسلة مجازر اجداده بحق البشرية من ابادات جماعية بقصف المدنيين من الشعب السوري دون وجه حق
والسعودية تستنكر وتدين تركيا بهذا الجرم.

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