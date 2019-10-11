أردوغان يقتل أطفال سوريا يتصدر تويتر.. ومغردون:هجرهم من تركيا وقتلهم في سوريا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #اردوغان_يقصف_اطفال_سوريا بعد احتلال الجيش التركي معظم المناطق الشمالية بسوريا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
. #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا سياسة اردوغان مستمره ضد ابرياء سوريا ،،ملاحقتهم فالأراضي السورية وإجبارهم على النزوح والعودة الى الجحيم.
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
تركيا لها أطماع ومصالح في سوريا وعملية نبع السلام هي غطاء عشان ينفذ مايريد .. العالم كله ضد الغزو التركي لسوريا
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الطاغية اللي يقوم بمجازر بشرية في سوريا بحق الاطفال والنساء لأجل أطماعه السياسية
الجرائم اللي تصير في الشمال السوري من قتل الأطفال والأبرياء وتهجيرهم ماينسكت عنها لابد من تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل جدي
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
قتله للأطفال استمرار لنظامه الاجرامي بحق هؤلاء والذي وقفت أغلب دول العالم ضده بسبب قيامه بهذا الأمر
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
هجرهم من تركيا. وقتلهم في سوريا. ماذنب الأطفال يقعون ضحية شهوة أردوغان الاحتلالية لأراضي العرب #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا.
مايفعله المجرم اردوغان عدو الانسانية بحق الابرياء في سوريا من قتل وتشريد يجب ان يقف كل العالم في وجه المجرم اردوغان بكل حزم لإيقاف اجرامة بحق اطفال سوريا.
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
اردوغان يستكمل سلسلة مجازر اجداده بحق البشرية من ابادات جماعية بقصف المدنيين من الشعب السوري دون وجه حق
والسعودية تستنكر وتدين تركيا بهذا الجرم.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
. #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا سياسة اردوغان مستمره ضد ابرياء سوريا ،،ملاحقتهم فالأراضي السورية وإجبارهم على النزوح والعودة الى الجحيم.
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
تركيا لها أطماع ومصالح في سوريا وعملية نبع السلام هي غطاء عشان ينفذ مايريد .. العالم كله ضد الغزو التركي لسوريا
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الطاغية اللي يقوم بمجازر بشرية في سوريا بحق الاطفال والنساء لأجل أطماعه السياسية
الجرائم اللي تصير في الشمال السوري من قتل الأطفال والأبرياء وتهجيرهم ماينسكت عنها لابد من تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل جدي
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
قتله للأطفال استمرار لنظامه الاجرامي بحق هؤلاء والذي وقفت أغلب دول العالم ضده بسبب قيامه بهذا الأمر
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
هجرهم من تركيا. وقتلهم في سوريا. ماذنب الأطفال يقعون ضحية شهوة أردوغان الاحتلالية لأراضي العرب #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا.
مايفعله المجرم اردوغان عدو الانسانية بحق الابرياء في سوريا من قتل وتشريد يجب ان يقف كل العالم في وجه المجرم اردوغان بكل حزم لإيقاف اجرامة بحق اطفال سوريا.
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
اردوغان يستكمل سلسلة مجازر اجداده بحق البشرية من ابادات جماعية بقصف المدنيين من الشعب السوري دون وجه حق
والسعودية تستنكر وتدين تركيا بهذا الجرم.