Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على طريقة مؤمن زكريا.. حسين الشحات يحتفل بتسليم درع الدورى للأهلى

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:08 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر حسين الشحات مجموعه من الصور من حفل تسليم درع الدورى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى .

وظهر فى الصور احتفال لاعبى الأهلى على طريقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى .

وحصد الأهلي لقب الدوري في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق بعد ماراثون طويل مع المُنافسين، قبل أن يحسم الفريق اللقب لصالحه للمرة الـ41 في تاريخ النادي، معززًا رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجًا بالبطولة.

وشهد حفل تسليم درع الدوري حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالإضافة إلى مسئولي شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي راعي الجبلاية والنادي الأهلي ومنظم الحفل، كما شهد الحفل تكريم مؤمن زكريا والعديد من الشخصيات التي ساهمت في فوز المارد الأحمر بلقب الدوري الـ41 في تاريخ القلعة الحمراء.

ونال الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن استحسان ادارة الأهلي ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطية الحفل الذي احياه العديد من النجوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يوجه الدعوة لنجومه السابقين لحفل تسليم درع الدوري

تفاصيل حفل احتفاء الأهلي بدرع الدوري

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري

أمير عيد يشعل حفل تتويج النادي الأهلي بـ بطولة الدوري المصري

الأهلي يحتفي بـ مؤمن زكريا أثناء حفل تسليم درع الدوري المصري

حفل_يليق_بالأهلي .....نانسي نور تتألق في تقديم حفل تسليم الدرع

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 11 -10- 2019

حكم صلاة الجمعة بدون خطبة وسماعها خلف الراديو

أول تعليق رسمي من طهران على انفجار ناقلة إيرانية في البحر الأحمر

هذه الأبراج الأكثر تفاؤلا .. هل أنت منها؟

تبهر الجمهور.. سالي عبد السلام بالحجاب بعد صلاة الجمعة

بشائر حكومية للمصريين.. تعهد بزيادة المرتبات والمعاشات.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع جهات الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها

بيضايقوا القرش الحوتي .. أجانب يتقدمون ببلاغ ضد الغواصين بالبحر الأحمر

تبهر الجمهور.. سالي عبد السلام بالحجاب بعد صلاة الجمعة