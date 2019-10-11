على طريقة مؤمن زكريا.. حسين الشحات يحتفل بتسليم درع الدورى للأهلى

نشر حسين الشحات مجموعه من الصور من حفل تسليم درع الدورى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى .



وظهر فى الصور احتفال لاعبى الأهلى على طريقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى .



وحصد الأهلي لقب الدوري في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق بعد ماراثون طويل مع المُنافسين، قبل أن يحسم الفريق اللقب لصالحه للمرة الـ41 في تاريخ النادي، معززًا رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجًا بالبطولة.



وشهد حفل تسليم درع الدوري حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالإضافة إلى مسئولي شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي راعي الجبلاية والنادي الأهلي ومنظم الحفل، كما شهد الحفل تكريم مؤمن زكريا والعديد من الشخصيات التي ساهمت في فوز المارد الأحمر بلقب الدوري الـ41 في تاريخ القلعة الحمراء.



ونال الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن استحسان ادارة الأهلي ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطية الحفل الذي احياه العديد من النجوم