مصطفى يونس يكشف حقيقة تشبيه مرتضى منصور بـ صالح سليم

كشف مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، حقيقة تشبيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، باسطورة النادي الأهلي صالح سليم.



وكتب مصطفى يونس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "ما يتداول بشأن قولي إنني عندما أجلس مع مرتضى منصور كأنه صالح سليم عاري تمامًا من الصحة”.



واختتم: “صالح سليم واحد وليس له شبيه حتى في النادي الأهلي، اتقوا الله وأنا مسؤول على ما ينشر في صفحتي”.