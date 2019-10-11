Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى يونس يكشف حقيقة تشبيه مرتضى منصور بـ صالح سليم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، حقيقة تشبيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، باسطورة النادي الأهلي صالح سليم.

وكتب مصطفى يونس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "ما يتداول بشأن قولي إنني عندما أجلس مع مرتضى منصور كأنه صالح سليم عاري تمامًا من الصحة”.

واختتم: “صالح سليم واحد وليس له شبيه حتى في النادي الأهلي، اتقوا الله وأنا مسؤول على ما ينشر في صفحتي”.
مصطفى يونس يكشف حقيقة تشبيه مرتضى منصور بـ صالح سليم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم وليد أزارو

قنابل مصطفى يونس .. أيمن منصور تم رفضه من الأهلي .. والسوشيال ميديا تحرك القلعة الحمراء

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

حدث ليلًا.. وفاة اللواء الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. وحقيقة منح شارة قيادة المنتخب لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

السنغال تضع اتحاد الكرة فى ورطة قبل تصفيات أمم إفريقيا 2021

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

أخبار الرياضة.. إيقاف بطل الحكام.. الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتد.. كواليس إبعاد حسن شحاتة عن تدريب المنتخب

تسير على خطاها .. أوجه الشبه بين مي عمر ورانيا يوسف

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها

15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا .. مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير