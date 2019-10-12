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منوعات

مش اول مرة .. سرقة أمتعة المسافرين في نيجيريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:18 ص
صدى البلد
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مريم صليب
زادت في الآونة الأخيرة ظاهرة سيئة في مطار نيجيريا تسبب ضيق للسائحين عن زيارتهم أو مرورهم بمطار نيجيريا وهي سرقة أمتعتهم.

ذكرت صحيفة " ديلي ستار " البريطانية نقلا عن وسائل إعلامية نيجيرية تؤكد سرقة امتعة ركاب على طائرة مغربية في نيجيريا بسبب الإنفلات الأمني في المطار.

جدير بالذكر أن الصحيفة أشارت إلى أن ذلك الحادث ليس الأول، حيث تتكرر المشاكل الأمنية بالمطارات النيجيرية، فسبق لأحد الأشخاص أن هاجم مسافرين خلال شهر يوليو الماضي، وسرق أمتعة تخص بعض الفنانين النيجيرييين.
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