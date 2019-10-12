Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مهندس يحول المخلفات إلي تصاميم فريدة من نوعها.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:17 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني
تعتبر بيئتك كنز من العناصر والأشياء التي يمكن استخدامها وإعادة تدويرها عند تغير رأيك ومنظورك الخاص للأشياء من حولك واستغلالها لتكون صديقة للبيئة خاصا بعدما ازدادت التوعية البيئية وأصبحت هناك فرص أكبر لإعادة تدوير المخلفات.

المهندس "محمد عبدلله" أحد أعضاء فريق مشروع جزازي الذي يعيد تدوير الكراكيب تحف فنية واثاث منزل يقول ان الفكرة بدأت منذ عشر سنوات عندما كنا نعمل في مرسي علم وكانت هناك كميه من الزجاج كبيره جدا ولم نجد لها اي استفاده بل كانت تكلفه التخلص منها أغلى من ثمنها ففكرنا في عمل بيوت للفقراء من الزجاج ولكن الفكرة لم تنفذ لظروف ما فقررنا استغلال كل ما هو موجود في البيئة وإعادة تدويره مرة أخري بدلا من استهلاك مواد جديدة.

أشار إلي أن المراحل التي تمر بها الخامات من وحدات الإضاءة وديكورات واثاث وهي مراحل كثيرة تختلف حسب استخدامتها المختلفة حيث ان الزجاج يمر بمرحلة التعقيم ثم يدخل الفرن لتشكيل التصميم المعين بالشكل المراد بالإضافة الي الآلات الخاصة لتشكيل كل خامة حيث اننا ندخل خامة جديدة كل عام لتطوير و تميز منتجاتنا.

وأوضح ان الصعوبات التي تواجهه وهي صعوبة تقبل بعض الاشخاص للمواد المعاد تدورها ولكن بدخول افكار مختلفة بتصميمات فريده من نوعها يبدا تقبل المواد بشكل اكبر.

ويروي لنا محمد قصه العربية الفولكس المعاد تدويرها الى كرسي قائلا "جاءت لي سيده تطلب مني تقديم هدية لحفيدها وهي مقعد بمواصفات معينه علي شكل سياره فولكس لحبه الشديد لشكل هذا النوع من السيارات قد يبدو الأمر مستحيلا، ولكن بالفعل قمنا بتنفيذه بكل تفصيله حسب المطلوب بالإضافة إلى أننا نمتلك جزء خاص بالتاريخ لمبة الجاز و صندوق سلاح روسي يرجع عمره إلى السبعينات قمنا بعمل ترميم له.

وتابع " كان حلمنا من عشر سنوات تصميم بيت بالكامل من مواد معاد تدورها وبالفعل الحلم تحقق ولكن نحلم بانتشار ثقافة تدورير المخلفات بشكل أوسع لانتاج صديق للبيئه".
Advertisements

موضوعات متعلقة

البيئة: صناعة خلطة أسفلتية صديقة للبيئة باستخدام المواد المعاد تدويرها

ترشيحاتنا

كيف لا تترك الصلاة أبدا.. تعرف على فضائلها وخطوات عملية للالتزام بها

فى اختراق السفارات الأجنبية .. إحالة مسئولين ببنوك كبيرة وآخرين للجنايات

بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير

بفستان محتشم .. مريام فارس تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

فتحي مبروك يكشف تأثير فايلر على مستوى رمضان صبحي ..فيديو

12 ألف عنصر إرهابي.. أبو الغيط يكشف خريطة تواجد تنظيم داعش ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور