بعد الهجوم على سوريا.. فيديو لامرأة كردية تسب تركيا

في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت امرأة في الخمسين من عمرها تقريبًا، ويملؤها الغضب العارم نحو أردوغان وقواته بعد اقتحامه للأراضي السورية وقتل المئات.





صرخت المرأة الكردية التي ارتدت ملابس بسيطة وطرحة بيضاء، قائلة: "الله يلعن أبو أردوغان"، حيث أبدت غضبها في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الغد على صفحتها في تويتر.





وأضافت المرأة بعد سبها ودعائها على أردوغان قائلة "يلعن أبو الدولة التركية.. والأمريكية، يلعن كل الدول الداعمة لأردوغان".



