بعد الهجوم على سوريا.. فيديو لامرأة كردية تسب تركيا

في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت امرأة في الخمسين من عمرها تقريبًا، ويملؤها الغضب العارم نحو أردوغان وقواته بعد اقتحامه للأراضي السورية وقتل المئات.
صرخت المرأة الكردية التي ارتدت ملابس بسيطة وطرحة بيضاء، قائلة: "الله يلعن أبو أردوغان"، حيث أبدت غضبها في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الغد على صفحتها في تويتر.
وأضافت المرأة بعد سبها ودعائها على أردوغان قائلة "يلعن أبو الدولة التركية.. والأمريكية، يلعن كل الدول الداعمة لأردوغان".
كان الجيش الحر أعلن يوم الجمعة الماضية بأن 262 مجندا في الجيش التركي قد تم القضاء عليهم عندما حاولوا الاستيلاء على شمال شرق سوريا وهو ما تصدى له الجيش الحر.