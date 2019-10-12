Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فرج عامر يطالب الحكومة بإظهار الحقائق حول وجود ميكروبات بأسماك البلطي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:27 م
البلطى
البلطى
Advertisements
فريدة محمد
طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإظهار الحقيقة الكاملة أمام الشعب؛ بشأن نصائح الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، بالتقليل من تناول السمك البلطي؛ لعدم التغذية السليمة لهذا النوع من السمك، وأن المزارع تحتوي على ميكروبات تصيب لحوم السمك.

وقال "عامر"، فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن د. شيرين أرجعت تحذيرها إلى انتشار مزارع غير المرخصة؛ تعتمد على تغذية سيئة منها أحشاء الدواجن، وهو ما ينتج أسماكًا غير صالحة للاستهلاك، كما تعتمد بعض المزارع على استخدام الهرمونات لتجعل الزريعة جميعها ذكورا.

وأضاف أن هذه التصريحات من جانب الدكتورة شيرين زكى أحدثت فزعا كبيرا لدى الشعب خاصة أن غالبية المصريين يقبلون على تناول سمك البلطى باعتباره من أرخص أنواع الأسماك.

وطالب "عامر"، الحكومة بالأسراع فى توضيح الحقائق للرأي العام وما إذا كانت هذه التصريحات صحيحة وواقعية وتتم على أرض الواقع فإنه لابد أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التزام أصحاب المزارع السمكية بالتربية الغذائية السليمة لأسماك البلطى والبعد عن جميع الملوثات التى تتسبب فى إصابة من يتناولون هذا النوع من الأسماك بالأمراض.

كما طالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة بغلق المزارع السمكية غير المرخصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

كيف تقضى يومك فى طاعة الله؟.. تعرف على 10 خطوات

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور

مبنى مهجور وفك مكسور.. أمن الجيزة يكشف لغز جثة شقة الطالبية

أسعار هيونداي فيرنا المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

حرس الحدود السعودي يفضح كذب إيران.. أول تعليق للمملكة على حادث الناقلة سبتي

حيلة ذكية لشطب نص رسالة واتساب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور