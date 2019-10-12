فرج عامر يطالب الحكومة بإظهار الحقائق حول وجود ميكروبات بأسماك البلطي

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإظهار الحقيقة الكاملة أمام الشعب؛ بشأن نصائح الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، بالتقليل من تناول السمك البلطي؛ لعدم التغذية السليمة لهذا النوع من السمك، وأن المزارع تحتوي على ميكروبات تصيب لحوم السمك.





وقال "عامر"، فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن د. شيرين أرجعت تحذيرها إلى انتشار مزارع غير المرخصة؛ تعتمد على تغذية سيئة منها أحشاء الدواجن، وهو ما ينتج أسماكًا غير صالحة للاستهلاك، كما تعتمد بعض المزارع على استخدام الهرمونات لتجعل الزريعة جميعها ذكورا.





وأضاف أن هذه التصريحات من جانب الدكتورة شيرين زكى أحدثت فزعا كبيرا لدى الشعب خاصة أن غالبية المصريين يقبلون على تناول سمك البلطى باعتباره من أرخص أنواع الأسماك.





وطالب "عامر"، الحكومة بالأسراع فى توضيح الحقائق للرأي العام وما إذا كانت هذه التصريحات صحيحة وواقعية وتتم على أرض الواقع فإنه لابد أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التزام أصحاب المزارع السمكية بالتربية الغذائية السليمة لأسماك البلطى والبعد عن جميع الملوثات التى تتسبب فى إصابة من يتناولون هذا النوع من الأسماك بالأمراض.





كما طالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة بغلق المزارع السمكية غير المرخصة.