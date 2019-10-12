Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اهربي.. هشام عباس يقترب من تحقيق 200 ألف مشاهدة عبر يوتيوب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:19 م
أهربي لهشام عباس
أهربي لهشام عباس
Advertisements
قسم الفن
اقتربت أغنية "اهربي" للفنان هشام عباس من تحقيق 200 الف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" بعد طرحها منذ ايام قليلة على الموقع.

وتعد "اهربي" إحدى أغنيات ألبوم هشام عباس الغنائي الجديد "عامل ضجة" الذي سيطرح في الأسواق قريبا، ويضم مجموعة متنوعة، من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة.

أغنية "اهربي" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع.. يذكر أن "مزيكا وعالم الفن"، قامتا بطرح أغنيتين من ألبوم "عامل ضجة" وهما "شاري بالغالي" و"حذرتك" وحققت كل منهما ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي؛ نظرًا لتألق هشام عباس في أدائهما.

ويعقد هشام عباس حاليا جلسات عمل مع مسئولي شركتى "مزيكا وعالم الفن"، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام عباس يطرح شارى بالغالي من ألبومه الجديد عامل ضجة

هشام عباس يحيي حفلاً في مهرجان القلعة.. الأحد

الأحد.. هشام عباس يحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة

هشام عباس يتألق في حفل مهرجان محكى القلعة.. صور

مزيكا تعلن عن موعد حفل هشام عباس

هشام عباس يستعد لطرح ألبومه الجديد عامل ضجة

ترشيحاتنا

حكم الجهر بـ النية في الصلاة.. الإفتاء تجيب

انهيار طلعت زكريا بالبكاء فى آخر لقاء تليفزيونى له لهذا السبب.. شاهد

فتحي مبروك يكشف تأثير فايلر على مستوى رمضان صبحي ..فيديو

تأييد حاشد بالجامعة العربية لمشروع البحرين ضد قطر والجزيرة

أحمد أبو الغيط يعلق على تحفظ قطر والصومال على مشروع جامعة الدول العربية بشأن سوريا

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب قصيرة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

في عمر الرابعة والستين.. يسرا بـ إطلالة شبابية مع جميلة عوض

فستان مشجر وباقة ورد.. جوهرة تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة.. شاهد