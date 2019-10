شاهد.. رومانسية فاتن موسى ومصطفى فهمى في أحدث جلسة تصوير

View this post on Instagram

Special Wedding with special ones... Congratulations Ismail & Dina #Dizzy #MostafaFahmi #FatenMoussaFahmi #family #فاتن_موسى #مصطفى_فهمي #فاتن_فهمي MUA💄 @makeupbybejoo @alsagheersalons Hair @alsagheersalons , Samir