شاهد.. رومانسية فاتن موسى ومصطفى فهمى في أحدث جلسة تصوير

نشرت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام مجموعة صور جديدة من حضورهما إحدى الحفلات.ظهرت فاتن موسى بإطلالة أنثوية أنيقة، خطفت بها الانظار مرتدية فستانا طويلا باللون الكشمير وذا أكمام مكشوفة.أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة مصطفى فهمى على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج رائعا متناسقا مع ملامحها، فيما تزينت بأقراط راقية و متوسطة الحجم.يذكر أن مصطفى فهمي تزوج من فاتن موسي في 2015 بعد قصة حب جمعت بينهما، وجددا الاحتفال بزواجهما في 2017 بإقامة احتفالية كبرى.