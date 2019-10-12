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أخبار البلد

إشادة واسعة بفيلم "ست الحبايب" بمهرجان الإسكندرية | شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:23 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
دقائق قليلة ولكنها تحمل في طياتها معاني عظيمة لأمهات كافحن وناضلن من اجل ابنائهن ليصلن بهم لبر الأمان ..ملحمة انسانيه تم رصدها في ٧ دقائق تحكي قصص الأمهات المثاليات لعام ٢٠١٩ في فيلم "ست الحبايب "المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط للمخرج مهند دياب من انتاج وزارة التضامن الاجتماعي.

تم العرض بحضور نوال خفاجه احدي بطلات الفيلم الحاصله علي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ولقب الأم المثالية للأشخاص ذوي الاعاقة علي مستوي الجمهورية وهي احدي بطلات العمل التسجيلي بالإضافة الي نخبة من المع صناع السينما منهم المخرج علي بدرخان والمخرج علي عبد الخالق ومدير التصوير محسن احمد والمخرجة انعام محمد علي وعدد من النقاد والسينمائيين والذين أشادوا جميعا بجودة الفيلم ومضمونه الإنساني العميق

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، استطاعت ان تحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في مختلف المهرجانات المحلية والدولية ومنها جائزة افضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي بالهند وجائزة افضل موضوع بمهرجان طنجه بالمغرب ومنها من شارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي الدولي.
إشادة واسعة بفيلم "ست الحبايب" بمهرجان الإسكندرية | شاهد
إشادة واسعة بفيلم "ست الحبايب" بمهرجان الإسكندرية | شاهد
إشادة واسعة بفيلم "ست الحبايب" بمهرجان الإسكندرية | شاهد
إشادة واسعة بفيلم "ست الحبايب" بمهرجان الإسكندرية | شاهد
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