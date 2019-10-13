بصور من العزاء .. لطيفة تودع شوقى الماجرى بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة لطيفة صور لها من عزاء المخرج الراحل شوقى الماجرى ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهت الشهير " إنستجرام " .وعلقت " لطيفة " على الصور قائلة : " الكل بكاك يا شوقى يا غالى. شكرا لكل الفنانين من كل العالم العربى إلى حضروا عزاء الاخ الغالى شوقى الماجرى " .وحرص عدد من نجوم الفن على التواجد فى العزاء منهم النجمتان التونسيتان هند صبري، وعائشة بن أحمد، والفنانة كندة علوش، والاعلامي محمد الغيطي.وحل الحزن على الحاضرين بالعزاء وعلى الوسط الفني لفراق المخرج الراحل، خاصة وإنه قدم كثيرا من المسلسلات الناجحة منها مسلسلا "أسمهان"، وأبناء الرشيد" وغيرها من الأعمال.يذكر أن المخرج التونسي شوقي الماجري توفى عن عمر ناهز الـ 57 عاما إثر ذبحة قلبية تعرض لها في القاهرة، حسبما أعلنت عائلته يوم الخميس الماضي.