بصور من العزاء .. لطيفة تودع شوقى الماجرى بكلمات مؤثرة

View this post on Instagram

الكل بكاك يا شوقى يا غالى. شكرا لكل الفنانين من كل العالم العربى إلى حضروا عزاء الاخ الغالى شوقى الماجرى @hendsabri @lailaelouiofficial @suzannajmaldeen @aichabahmed @dareen_haddad @kindalloush #dr achraf zaki