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فن

في حوار خاص.. نبيلة عبيد تروي أسرار حياتها الفنية والشخصية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:20 ص
نبيلة عبيد مع محررة
نبيلة عبيد مع محررة صدى البلد
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شيري نبيل
عبرت النجمة نبيلة عبيد عن سعادتها البالغة بتكريمهما في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ35.

وقالت نبيلة عبيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "فضلت عدم الإنجاب لأسباب عديدة أبرزها التركيز في العمل وعدم انشغالي بأمور أخرى أيضا عند الإنجاب معالم الجسم تتغير وأنا طوال مشواري الفني أتمتع بوزن رفيع لا أريد الخروج عن هذا الشكل، بالإضافة إلى تركيزي في اختياراتي الفنية التي تحتاج مني مجهودا كبيرا والأعمال السينمائية الكثيرة المليئة بالتعب والمجهود حرمتني من تكوين أسرة".

وأضافت نبيلة عبيد: "لم أندم على هذا القرار لأن حب الجمهور عندي كافٍ، فلم أتخيل أن كل هولاء الفنانين والنجوم يأتون إلى حفل الافتتاح لكي يهنئوني، ومن أجل فني حرمت من كلمة ماما".

وقالت النجمة نبيلة عبيد، إنها لم تفكر في اعتزال الفن نهائيا، خاصة أن التمثيل يجري في دمها.

وأضافت نبيلة عبيد أن التمثيل أهم شيء في حياتها، بالإضافة إلى أن فكرة الاعتزال لم تفكر فيها أيضا، ولكن العمل الجيد يفرض نفسه، وإذا عرض عليها عمل فني يناسب مشوارها الفني ستوافق عليه على الفور.

وتابعت: "قدمت أكثر من مائة فيلم كل عمل يعرض عليَّ أدرس بعناية، إلا أنني في بداياتي الفنية كنت أقبل الأعمال السينمائية لمجرد الانتشار، وقد ندمت على هذا الموضوع".

وذكرت النجمة نبيلة عبيد أنها بعيدة عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة بسبب ظهورها في برنامج "نجمة العرب" الذي كان يعرض على "روتانا".

وأضافت نبيلة عبيد: "فضلت الابتعاد لأسباب عديدة، أبرزها انتشار أعمال في هذه الفترة لا تناسب مشواري الفني الطويل، فأنا طوال حياتي أركز في اختيارتي الفنية".

كما عبرت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، عن حبها الشديد للنجم محمد رمضان، حيث أكدت أنه فنان موهوب ويستحق ما وصل إليه.

وقالت نبيلة عبيد: "محمد رمضان فنان موهوب والجمهور يفضل مشاهدة أعماله، بالإضافة إلى أن مسلسلاته تحقق نسب مشاهدة عالية".

وأضافت نبيلة عبيد: "أيضا يتمتع بموهبة الغناء، وهذا ظهر من خلال حفلاته وحجم الجمهور الذي يحرص على الحضور، فأنا سعيدة بوجود فنان شاب استطاع أن يثبت نفسه وسط كبير من الفنانين وفي وقت قصير".

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد عن سر حصولها على لقب نجمة مصر الأولى، حيث أكدت أن المنتج إبراهيم شوقى صاحب فكرة وضع هذا اللقب قبل اسمها على التترات.

وتابعت: "الفكرة جاءت عن طريق المنتج إبراهيم شوقى، والذى فوجئت به يطلبني فى إحدى المرات ويعرض وضع هذا اللقب بجوار اسمي على التتر".

واستكملت: "جاء هذا الاقتراح بعدما كان يشترط المنتج إبراهيم شوقى على الموزعين الذين يريدون أن يحصلوا على حق شراء أحد أفلامى أن يشترى عشرة أفلام أخرى من الشركة".

وقالت: "استشرت أحد الأصدقاء الذى أكد لى أن هذه مكانة فنية أستحقها، فقد كنت حريصة فى اختياراتى من خلال الأسماء التى أتعاون معها كمخرجين أو مؤلفين".

يشار إلى أن الفنانة نبيلة عبيد هي نجمة الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتحمل الدورة اسمها، وتم تكريمها في حفل الافتتاح، كما تقام ندوة تكريمية لها، ظهر اليوم.
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