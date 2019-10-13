الطماطم تسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 13-10-2019

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة،استقرارا، خلال تعاملات اليوم الأحد 13-10-2019 بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.





وتراوحت اسعار كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و4.5 جنيه، الكوسة بين 3 و6 جنيهات ،الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.





وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين بين 2 و5 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، الملوخية بين 2 و3 جنيهات ،الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بامية بين 15 و20 جنيها ، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.



