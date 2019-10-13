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اقتصاد

الطماطم تسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 13-10-2019

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:21 ص
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
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قسم الاقتصاد
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة،استقرارا، خلال تعاملات اليوم الأحد 13-10-2019 بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت اسعار كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و4.5 جنيه، الكوسة بين 3 و6 جنيهات ،الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين بين 2 و5 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، الملوخية بين 2 و3 جنيهات ،الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بامية بين 15 و20 جنيها ، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد حيث تراوح سعر الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات، المانجو العويس 20 و30 جنيها.
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