روسيا تسيطر على بلدة أوتشيريتينو في دونيتسك بأوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، السيطرة على قرية أوتشيرتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن القوات الروسية حررت بلدة أوتشيريتينو في دونيتسك الشعبية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات من مجموعة القوات الروسية حررت بلدة أوتشيريتينو التابعة لجمهورية دونيتسك بالكامل، وتم تحسين الوضع التكتيكي وهزيمة التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أرخانغيلسكوي ونوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 380 عسكريا، ودبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، ومركبتي قتال مشاة، بما في ذلك مركبة "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة".