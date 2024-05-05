عمرو وردة يكشف سر رحيله عن نادي بانسيرايكوس اليوناني

كشف عمرو وردة، لاعب فريق بانسيرايكوس اليوناني، عن تفاصيل رحيله من الفريق خلال مقابلة على قناة دي إم سي.

وأوضح وردة أن تعاقده انتهى بنهاية شهر أبريل دون أن يتم فسخه من قبل النادي، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص في مصر يسعون لإنهاء مسيرته.

وأكد أنه تلقى جائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين خلال فترة قصيرة قضاها مع الفريق اليوناني، معبرًا عن تحدياته وإصراره على استعادة مسيرته.

ونفى الانتقال إلى إيران أو الانضمام لأي نادٍ في الدوري القبرصي، معبرًا عن استيائه من التكهنات بشأن انتقاله بدون أساس.

وأشار إلى صعوبة الاستمرار في مصر لفترة طويلة، معبّرًا عن رغبته في العودة لمنتخب مصر وصعوبة التواصل مع بعض اللاعبين الآخرين.