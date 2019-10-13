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أخبار العالم

خامنئي يعطي تعليمات للحرس الثوري بتطوير أسلحة أكثر تقدما

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
علي خامنئي
علي خامنئي
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أعطى تعليمات للحرس الثوري اليوم، الأحد، بتطوير أسلحة أكثر تقدما.

وقال علي خامنئي: "يتعين على الحرس أن يكون لديه أسلحة متقدمة وحديثة، يجب أن تكون أسلحتكم حديثة ومتقدمة، ويجب تطويرها محليا، أنتم بحاجة لتطوير وإنتاج أسلحتكم".

ونقلت وكالة "فارس" عن خامنئي قوله إن سلوك الأمريكيين العدواني قد ضاعف من عزة الحرس الثوري، مشيرا إلى أن الحرس الثوري يحظى بالعزة والكرامة داخل البلاد وخارجها.
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