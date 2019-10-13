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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا .. محمد صلاح يتألق من جديد.. أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد تكذيب أحمد سعد.. وإليسا تبهر متابعيها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:32 م
صدى البلد
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شروق حمدى
فى اطار الخدمات الختلفة التى تقدمها صدى البلد نقدم لكم ابرز احداث السوشيال يديا اليوم 13 اكتوبر

محمد صلاح يتألق بصورة جديدة لصالح مجلة QA

نشر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" لصالح مجلة QA البريطانية.

بالقفطان المغربى.. أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد تكذيب أحمد سعد

قامت الفنانة سمية الخشاب بنشر صورة جديدة عبر حسسابها الشخصى بموقع انستجرام خطفت بها انظار متابعيها.

وظهرت سمية الخشاب بقفطان مغربى ذات اللون الذهبى واعتمدت على تسريحة الشعر المغربية لاكتمال وإبراز الإطلالة.

كل ما تكبر تحلى.. عبير صبرى تثير الإعجاب بـ العجلة.. شاهد

نشرت الفنانة عبير صبرى مجموعة من الصورة الجديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ظهرت فيها وهى تقود دراجة مزينة بالورود.

بنتعلم منهم الأناقة.. ريا أبى راشد برفقة يسرا فى متحف اللوفر أبو ظبي

لما كنا طايرين من الفرحة عشان اتجوزنا.. علا رشدى تستعيد ذكرى حفل زفافها مع أحمد داود

شاركت الفنانة علا رشدى، زوجة الفنان أحمد داود، جمهورها بصورة من حفل زفافهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت علا رشدى: "لما كنا طايرين من الفرحة حرفيًا عشان اتجوزنا.. لا دا مش فوتوشوب".

ملكة الإحساس.. إليسا تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنان اليسا ، صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت اليسا فى الصورة بفستان ابيض قصير، تقف أمام "شباك"، واعتمدت على شعر منسدل على الأكتاف، ومكياج ناعم.

بنتعلم منهم الأناقة.. ريا أبى راشد برفقة يسرا فى متحف اللوفر أبو ظبي

نشرت الفنانة يسرا مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت يسرا فى الصور برفقة الإعلامية ريا أبى راشد خلال تواجدهم فى متحف اللوفر أبو ظبي.

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