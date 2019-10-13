موجز السوشيال ميديا .. محمد صلاح يتألق من جديد.. أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد تكذيب أحمد سعد.. وإليسا تبهر متابعيها

فى اطار الخدمات الختلفة التى تقدمها صدى البلد نقدم لكم ابرز احداث السوشيال يديا اليوم 13 اكتوبرنشر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" لصالح مجلة QA البريطانية.قامت الفنانة سمية الخشاب بنشر صورة جديدة عبر حسسابها الشخصى بموقع انستجرام خطفت بها انظار متابعيها.وظهرت سمية الخشاب بقفطان مغربى ذات اللون الذهبى واعتمدت على تسريحة الشعر المغربية لاكتمال وإبراز الإطلالة.نشرت الفنانة عبير صبرى مجموعة من الصورة الجديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ظهرت فيها وهى تقود دراجة مزينة بالورود.شاركت الفنانة علا رشدى، زوجة الفنان أحمد داود، جمهورها بصورة من حفل زفافهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".وعلقت علا رشدى: "لما كنا طايرين من الفرحة حرفيًا عشان اتجوزنا.. لا دا مش فوتوشوب".نشرت الفنان اليسا ، صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.وظهرت اليسا فى الصورة بفستان ابيض قصير، تقف أمام "شباك"، واعتمدت على شعر منسدل على الأكتاف، ومكياج ناعم.نشرت الفنانة يسرا مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.وظهرت يسرا فى الصور برفقة الإعلامية ريا أبى راشد خلال تواجدهم فى متحف اللوفر أبو ظبي.