الضربات الإسرائيلية .. مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلى بغداد وعمان وبيروت

أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء عدد 3 رحلات جوية كانت متجهة اليوم، الجمعة إلى كل من بغداد، وعمان، وبيروت، بسبب غلق الأجواء في الدول المذكورة نتيجة التوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

قالت وزارة الطيران المدني، في بيانها إن إلغاء رحلات مصر للطيران يأتي حتى حين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.

المجال الجوي المصري آمن

هذا وقد توجّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على الفور إلى مركز العمليات بمطار القاهره الجوى و مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران ال (IOCC)، كما قام بزياره برج المراقبة الجوية، لمتابعة الموقف عن كثب والاطمئنان على سير العمل وانتظاميه حركه التشغيل.

أكدت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظامًا في حركة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية.

وتتابع الوزارة من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة.

استعدادات قصوى في مطار القاهرة

وفى هذا السياق ، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافه المطارات المصريه ، تحسبًا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.

وقد استقبل مطار القاهرة الدولي تسع طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة. وقد أقلعت جميع الطائرات في وقت قياسي، بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان.